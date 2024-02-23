Собянин: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 18,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности вырос на 18,5% за прошлый год. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, среди лидеров оказались производители одежды, фармацевтические производства, а также компании, изготавливающие электрооборудование. Уверенный рост также показывают производства продуктов питания, станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, комплектующих для автотранспортных средств и других предприятий.

В частности, Московскому кабельному заводу удалось нарастить объем производства на 24% благодаря собственным инвестициям и системной поддержке города. Помимо этого, компания расширила ассортимент продукции и увеличила долю отечественного сырья в производстве.



Другой столичный производитель выпустил на 40% больше электронных изделий. Он производит свыше 500 тысяч промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств.



По словам мэра, в Москве созданы комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Разработано больше 20 мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы, а также ряд антикризисных инструментов.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что промышленные предприятия Москвы за 2023 год увеличили энергопотребление на 3,8%, до более 5,1 миллиарда киловатт-часов. На втором месте после промышленности по росту энергопотребления находится городской транспорт. С 2022 года этот показатель вырос на 3,7% и достиг 2,9 миллиарда киловатт-часов.

"Актуальный репортаж": как Москва обеспечивает рост объема производства