Столичные промышленные предприятия увеличили энергопотребление на 3,8% за 2023 год

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Промышленные предприятия Москвы за 2023 год увеличили энергопотребление на 3,8%, до более 5,1 миллиарда киловатт-часов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что именно промышленный сектор стал лидером среди прочих отраслей столичной экономики по данному параметру. По словам Ефимова, динамику можно объяснить активным развитием производств, а также открытием новых фабрик, включая освоение новых сфер.

"Наибольший вклад в рост внесли производство электрооборудования, металлургия, производство авто- и железнодорожного транспорта, лекарственных средств, а также одежды и пищевых продуктов", – отметил Ефимов.

На втором месте после промышленности по росту энергопотребления находится городской транспорт. С 2022 года этот показатель вырос на 3,7% и достиг 2,9 миллиарда киловатт-часов. Заммэра связал это с вводом в эксплуатацию 14 новых станций метрополитена, а также двух железнодорожных диаметров.

В целом энергопотребление коммерческого сектора показывает свой рост на протяжении уже 3 лет после спада в 2020 году из-за пандемии коронавируса, уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

По их данным, потребление электричества в 2021 году выросло на 2,5%, а в 2022 году – на 1,9%. При этом коммерческие отрасли за прошлый год на 2,2% превзошли объемы 2022 года, достигнув цифры в 32,6 миллиарда киловатт-часов.

В пресс-службе также напомнили, что по итогам 2023 года число фабрик и заводов в городе возросло до 4,2 тысячи. Это 760 приборостроительных фирм и предприятий по производству электроники (рост на 8%), а также более 290 производителей продуктов питания (рост на 14%).

Ранее Ефимов рассказывал, что за период с января по октябрь 2023 года столичные компании из отрасли строительства нарастили энергопотребление на 3,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Он объяснил это большим количеством проектов в сфере социальных и коммерческих объектов. Между тем, говорил он, объем мероприятий по ремонту и реконструкции столичных зданий, вырос на 10,6%.

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