27 января, 12:18Экономика
Рост энергопотребления на 4,9% зафиксировали в РФ из-за холодной погоды
Фото: depositphotos/chungking
В России с начала 2024 года выросло потребление энергии на 4,9%. Об этом сообщил глава "Системного оператора" Единой энергетической системы Федор Опадчий.
"Рост (потребления) – 4,9%", – цитирует его ТАСС.
Причиной увеличения объемов потребления стала холодная погода, уверен Опадчий.
Ранее стало известно, что Москва за последние 12 лет сократила расход электричества и газа. До этого жители и гости столицы использовали около 30 миллиардов кубометров газа, а сейчас эта цифра сократилась до 23 миллиардов.
Между тем столичный бизнес нарастил объемы потребления электричества в 2023 году на 1,2%. Это аргументировалось тем, что компании стали работать интенсивнее и выпускать больше товаров.
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