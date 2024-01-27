Рост энергопотребления на 4,9% зафиксировали в РФ из-за холодной погоды

Фото: depositphotos/chungking

В России с начала 2024 года выросло потребление энергии на 4,9%. Об этом сообщил глава "Системного оператора" Единой энергетической системы Федор Опадчий.

"Рост (потребления) – 4,9%", – цитирует его ТАСС.

Причиной увеличения объемов потребления стала холодная погода, уверен Опадчий.

Ранее стало известно, что Москва за последние 12 лет сократила расход электричества и газа. До этого жители и гости столицы использовали около 30 миллиардов кубометров газа, а сейчас эта цифра сократилась до 23 миллиардов.

Между тем столичный бизнес нарастил объемы потребления электричества в 2023 году на 1,2%. Это аргументировалось тем, что компании стали работать интенсивнее и выпускать больше товаров.

