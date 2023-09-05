Около 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили на фонари в Москве в 2023 году

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С начала года на столичные фонари установили около 6,5 тысячи энергоэффективных светильников, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в городе продолжается плановая работа по замене натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии.

С 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза. При этом, как заметил заммэра, энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.

Бирюков добавил, что с 2015 года в Москве установили свыше 200 тысяч таких устройств.

Ранее Бирюков рассказал, что сотрудники столичного комплекса городского хозяйства подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Специалисты подготовили свыше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений.

Он отметил, что подготовка объектов образования к осенне-зимнему сезону находится на особом контроле. С началом отопительного периода в эти учреждения тепло подается в первую очередь.

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