Компании строительной отрасли увеличили энергопотребление на 3,6% в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные компании строительной отрасли нарастили энергопотребление до более чем 1 миллиарда киловатт-часов в январе – октябре этого года. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов, строительством социальных и коммерческих объектов. В частности, в январе – октябре 2023 года в Москве было введено более 11 миллионов квадратных метров объектов недвижимости", – поделился Ефимов.

Он добавил, что объем осуществленных строительных работ, включая текущее строительство, а также мероприятия по ремонту и реконструкции, вырос на 10,6%.

Кроме того, городской электротранспорт нарастил потребление энергии на 2,9%, до 2,37 миллиарда киловатт-часов. Отмечается, что такой показатель отражает развитие столичной транспортной системы. Помимо этого, на 0,9% выросло потребление электроэнергии промышленными объектами – до 4 миллиардов киловатт-часов.

Как уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы, столичный бизнес за январь – октябрь этого года увеличил энергопотребление до 26,4 миллиарда киловатт-часов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее Ефимов рассказал, что в период с января по август текущего года столичные компании увеличили энергопотребление на 1,2%. Заммэра уточнил, что объем потребления со стороны столичного бизнеса вырос до 21,2 миллиарда киловатт-часов.

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