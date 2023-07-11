В России предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии – СМИ

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В России предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи. Данную инициативу прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Проект соответствующих рекомендаций уже разослали в профильные ведомства. В данный момент идет этап согласования итоговой версии с федеральными органами исполнительной власти. Также уточняется, что финальный вид версии могут согласовать на совещании под председательством первого зампреда верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе.

По словам собеседника издания, в проект решения входят инициативы ранее обсуждавшихся актуальных мнений участников рынка и регуляторов. Так, крайне высокими остаются цены на обеспечение электричеством базовых станций.

Кроме того, согласно данным операторов связи, цена подключения к электросетям выросла в цене до 100 раз. Это оказывает влияние на рост тарифов мобильной связи.

Учитывая большое социальное значение, в Совете по развитию цифровой экономики считают, что на госуровне должен быть создан справедливый тариф, который бы соответствовал интересам и энергетиков, и связистов.

На сегодня в РФ по льготному тарифу оплачивают электроэнергию только граждане и приравненные к ним отдельные потребители, например, некоторые муниципальные или коммунальные учреждения.

В Минэнерго сообщили, что не поддерживают данную инициативу, поскольку установление льготных тарифов на электроэнергию для определенных коммерческих организаций создаст неравные условия ведения бизнеса и приведет к росту перекрестного субсидирования. Кроме того, эту инициативу также не поддержали и в ФАС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал российских операторов мобильной связи активнее внедрять сети связи новых поколений, а не ограничиваться только использованием стандарта LTE.

До этого представители российского рынка мобильной связи пожаловались главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на значительный рост своих затрат на присоединение объектов к электросетям, что создает риски повышения тарифов на связь.