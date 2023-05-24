Украина остановила экспорт электроэнергии из-за восстановления внутреннего потребления

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Украинская сторона остановила импорт и экспорт электроэнергии в связи с необходимостью обеспечить внутреннее потребление. Об этом информирует телеграм-канал национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть нужды страны в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", – говорится в сообщении.

В компании рекомендовали потребителям в период с 19:00 до 22:00 более экономно пользоваться электроэнергией для стабильной работы энергосистемы Украины. В "Укрэнерго" добавили, что специалисты продолжают осуществлять ремонт энергоблоков атомных электростанций. Лето для таких станций, отметили в компании, является традиционным временем перезагрузки топлива и подготовки к зиме.

Ранее пресс-служба энергетической компании ДТЭК заявила, что одна из украинских теплоэлектростанций остановила деятельность после того, как получила повреждения после обстрела. Там были повреждены магистральные линии. При этом в компании не рассказали, о каком именно объекте идет речь.