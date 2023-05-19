Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по развитию "Азовстали"

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Технопарк будет построен на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, на приведение территории в порядок уйдут миллиарды рублей. Хуснуллин подчеркнул, что за время проведения планового разминирования территории будет готов план развития "Азовстали" как будущего технопарка.

Ранее премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что на создание индустриального парка на "Азовстали" нужно 10 лет. Он сообщил, что в результате боевых действий завод получил сильные повреждения.

Завод "Азовсталь" и Мариуполь были полностью освобождены от украинских боевиков 20 мая 2022 года.