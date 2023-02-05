Премьер ДНР заявил, что на создание индустриального парка на "Азовстали" нужно 10 лет

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На создание индустриального парка на "Азовстали" необходимо не менее 10 лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

По словам Хоценко, в результате боевых действий завод получил сильные повреждения. Также на предприятии специалисты продолжают разминирование. Объект находится под охраной, добавил Хоценко.

"Там будет создаваться индустриальный парк, промышленный технопарк и экопромышленный парк", – сказал премьер ДНР.

Спикер отметил, что в цехах, которые не повреждены будет восстановлена работа. В них также привлекут резидентов. Остальную территорию специалисты будут расчищать, только потом также привлекут резидентов.

"Это не быстрый проект. Чтобы полноценно очистить площадку, восстановить энергетику, газ, воду, потребуется не менее 10 лет", – заявил Хоценко.

Хоценко отметил, что правительство готовит документы на проектно-сметную документацию, на зонирование территории, мастер-план, с которыми обратятся в Минпромторг.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 мая 2022 года доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков.

Под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.



Металлургический завод восстановят в Мариуполе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!