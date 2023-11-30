Портал потребителя представил полезные материалы для москвичей с питомцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал потребителей собрал в себе материалы, которые будут полезны в том числе для владельцев домашних животных. Благодаря им жители Москвы смогут узнать больше о нюансах заключения договора с ветеринарной клиникой, правилах выбора питомцев и многом другом.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, забота о животных включает в себя ответственный подход к выбору и содержанию, регулярные процедуры и своевременное лечение. Питомцы признаются собственностью владельцев, в связи с чем при оказании некачественных услуг, нарушении условий продажи или содержания начинающим и опытным хозяевам будут полезны публикации на этом портале.

"Статьи, инструкции и видеоролики составляются на основе запросов горожан и позволяют на конкретных примерах узнать больше о защите своих прав, обязанностях продавцов и исполнителей услуг. Сейчас база знаний ресурса насчитывает порядка 230 публикаций на разные темы", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заводчики и зоомагазины предлагают много пород кошек и собак, видов рептилий, птиц, аквариумных рыбок, экзотических животных и насекомых. Важно не только оценить внешний вид питомца, но и выяснить, разрешено ли его содержать в домашних условиях. Вместе с тем следует понять, каковы особенности такого содержания, есть ли у животного ветеринарный паспорт и так далее.

В пресс-службе добавили, что для поддержания здоровья животным необходимы регулярный осмотр у ветеринара, вакцинация, сезонная обработка от клещей и паразитов. Если питомец каким-то образом травмировался, то ему может понадобиться полноценное лечение. На портале потребителя можно найти видеоинструкции с общими сведениями, о которых необходимо помнить при обращении в ветеринарную клинику.

Такие учреждения, в свою очередь, обязаны гарантировать безопасность оказываемых услуг для животного, хозяина и окружающей среды. При заключении договора на лечение владелец вправе потребовать составления сметы с фиксированным перечнем услуг и цен. В материалах также представлены рекомендации, как действовать, если ветеринарные услуги были оказаны плохо.

В зоомагазинах можно найти широкий ассортимент продукции для питомцев. В материалах на портале потребителя можно узнать, что делать, если стоимость на упаковке не совпадает с пробиваемой на кассе ценой или купленный в онлайн-магазине поводок для собаки оказался бракованным.

Ранее специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала, что жители Москвы часто заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб. Детям чаще всего покупают грызунов, причем не только хомяков и морских свинок, но и мышей-песчанок, бурундуков, шиншилл, кроликов.



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