Участники из более чем 180 стран съехались на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи собрались гости из более чем 180 стран. На одной площадке можно увидеть бразильский карнавал, на другой – послушать народные белорусские песни, на третьей – посмотреть на вьетнамские музыкальные инструменты.

Кроме того, здесь функционирует международный маркет, на котором есть и шоурум "Сделано в Москве". На прилавках представлен широкий ассортимент предметов национальной одежды и сувениров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



