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Новости

05 марта, 11:30

Новости

Участники из более чем 180 стран съехались на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Участники из более чем 180 стран съехались на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

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На Всемирном фестивале молодежи в Сочи собрались гости из более чем 180 стран. На одной площадке можно увидеть бразильский карнавал, на другой – послушать народные белорусские песни, на третьей – посмотреть на вьетнамские музыкальные инструменты.

Кроме того, здесь функционирует международный маркет, на котором есть и шоурум "Сделано в Москве". На прилавках представлен широкий ассортимент предметов национальной одежды и сувениров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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