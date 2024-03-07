В РФ предложили стимулировать бизнес продавать цветы в экологичной упаковке

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В России хотят начать стимулировать бизнес продавать цветы в экологичной упаковке. С инициативой выступил глава Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Об этом пишет RT.

Соответствующее письмо он направил главе Минпромторга Денису Мантурову. В нем Корниец обратил внимание, что в преддверии Международного женского дня спрос на цветы возрастает. При этом продавцы чаще всего упаковывают букет в полиэтиленовую пленку, которая вредит экологии, подчеркнул он.

Корниец призвал поддерживать представителей бизнеса, которые используют в работе экологичные материалы.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении дополнительных экономических стимулов для производителей и продавцов биоразлагаемых упаковок, пленок и иных сопутствующих материалов в данной сфере", – написал он в письме.

По мнению главы Ассоциации природопользователей, это поможет защитить окружающую среду от вредного воздействия и снизить траты на переработку отходов.

Ранее стало известно, что к 8 Марта в столичных теплицах вырастили свыше 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов, а также свыше 400 тысяч горшечных растений, среди которых есть гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен.

При этом тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, обеспечивающем цветы питательными веществами. Так у них быстрее развиваются листья, формируются длинные стебли и более крупные бутоны.



Большие очереди за цветами заметили на Рижском рынке в преддверии 8 Марта