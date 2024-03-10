Москвичи младше 25 лет получат призовые баллы и скидки за участие в онлайн-голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники электронного голосования на выборах Президента России смогут стать победителями розыгрышей программы "Миллион призов" и получить подарки. Участники голосования младше 25 лет получат гарантированные призы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В основном розыгрыше все участники электронного голосования получат шанс выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, которые можно будет обменять на предложения партнеров по своему выбору.

Молодые избиратели до 25 лет получат гарантированные призы – скидку на подписки цифровых сервисов, среди которых онлайн-кинотеатры, сервис кешбэка, антивирусные решения.

Также гарантированные призы получат все жители столицы, кто будет голосовать онлайн впервые и не победит в основном розыгрыше. Им начислят одну тысячу призовых баллов.

Молодые избиратели, которые состоят в браке или у которых есть дети, смогут принять участие и в дополнительных розыгрышах. Если оба супруга проголосуют на выборах президента России онлайн, они получат шанс выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов. В другом розыгрыше у родителей и опекунов несовершеннолетних детей будет возможность выиграть билеты в парк развлечений.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.