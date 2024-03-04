Эксперт по этикету рассказала о неуместных подарках на 8 Марта

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Женщинам лучше дарить на 8 Марта подарочные сертификаты в ювелирный или парфюмерный магазин, цветы, билеты на концерт или спектакль, а также свежие конфеты. При этом в Международной женский день не принято дарить крепкий алкоголь или часы, сообщила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Слабоалкогольные напитки можно подарить: шампанское, вино приятное, но никогда не дарят дамам крепкий алкоголь. Также не принято дарить часы", – предупредила она.

При этом в рабочем коллективе эксперт советует не выделять отдельно кого-то при поздравлении, кроме женщины-руководителя. Так, по ее словам, можно будет вручить от всего отдела букет с открыткой, где от руки будут написаны пожелания или даже стихотворение.

"Всегда ценилась и ценится ручная работа. Если написано от руки – это более искренне", – заключила Рогова.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что идеальными подарками для женщин на 8 Марта станут духи, косметика, сумки, гаджеты, совместный кулинарный мастер-класс или романтический вечер. Кроме того, она порекомендовала интересоваться, чем увлекается жена или мама. Например, если им нравится рукоделие или предметы для дачи, то подойдут подарки, пригодные в хозяйстве.



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