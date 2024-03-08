Москвичам рассказали об акции "Миллион призов"

Проголосовавшие на выборах президента РФ москвичи, сделавшие это при помощи дистанционного электронного голосования, смогут принять участие в акции "Миллион призов".

Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта. Горожане смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров этой программы.

Данная акция не только позволит участникам получить разные призы, но и даст возможность партнерам проекта привлечь гостей и новых клиентов к своей продукции и услугам. Подробные условия – в эфире телеканала Москва 24.