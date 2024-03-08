Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 19:30

Общество

Москвичам рассказали об акции "Миллион призов"

Москвичам рассказали об акции "Миллион призов"

Поздравление с 8 Марта появилось на Останкинской телебашне

Москвичам рассказали о последних событиях в России на вечер 8 марта

Панда Катюша появилась в большом вольере столичного зоопарка

Фотозоны появились на станциях столичного метро "Трубная" и "Курская" в честь 8 Марта

Сотрудниц и пациенток столичных больниц поздравили с 8 Марта

Фотозоны в честь 8 Марта появились на станциях метро "Трубная" и "Курская"

Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Аналитики назвали самые популярные подарки на 8 марта

Дмитрий Маликов поздравил женщин с 8 марта

Проголосовавшие на выборах президента РФ москвичи, сделавшие это при помощи дистанционного электронного голосования, смогут принять участие в акции "Миллион призов".

Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта. Горожане смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров этой программы.

Данная акция не только позволит участникам получить разные призы, но и даст возможность партнерам проекта привлечь гостей и новых клиентов к своей продукции и услугам. Подробные условия – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика