Небольшой снег ожидается в Москве вечером 11 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вечером 11 марта в Москве ожидается небольшой снег, сообщается на сайте "Метеовести".

По прогнозам синоптиков, в понедельник территорию города пересечет теплый фронтальный раздел.

"Однако на фоне высокого атмосферного давления его активность будет невелика, тем не менее, облаков в небе станет больше, и местами, преимущественно в вечерние часы, возможен небольшой снег", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов, в Московской области – от -2 до 3 градусов. Скорость порывов ветра не превысит 9 метров в секунду. Более того, 11 марта на дорогах сохранится гололедица.

Ранее стало известно, что на этой неделе температура воздуха в столице может подняться до 7 градусов. Температурный минимум ожидается на уровне 4 градусов. Неделя преимущественно пройдет без осадков.



Температура воздуха увеличится в столице до 1 градуса 11 марта