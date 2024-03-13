Участники столичной акции #ВыбираемВместе2024 смогут выиграть умную колонку

Москвичи, которые проголосуют в электронном формате на выборах президента России, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Они поборются за шанс выиграть умную колонку с полугодовой подпиской, а также одну, три или пять тысяч баллов. Их можно будет потратить у партнеров акции. Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.