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25 февраля, 09:45

Общество

Эксперт рассказала, как подобрать качественный и безопасный скраб для лица

Эксперт рассказала, как подобрать качественный и безопасный скраб для лица

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Скраб для лица подходит для массажа, а также улучшения кровообращения. Однако косметологи подчеркивают, что важно подобрать наиболее деликатный продукт.

Эксперты отмечают, что для жирной и комбинированной кожи можно брать средства с природными компонентами. Для сухой кожи подойдут скрабы с синтетическими гранулами. А обладателям чувствительной кожи врач-дерматовенеролог Лейла Роз рекомендует отказаться от подобной уходовой косметики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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