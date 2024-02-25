Эксперт рассказала, как подобрать качественный и безопасный скраб для лица

Скраб для лица подходит для массажа, а также улучшения кровообращения. Однако косметологи подчеркивают, что важно подобрать наиболее деликатный продукт.

Эксперты отмечают, что для жирной и комбинированной кожи можно брать средства с природными компонентами. Для сухой кожи подойдут скрабы с синтетическими гранулами. А обладателям чувствительной кожи врач-дерматовенеролог Лейла Роз рекомендует отказаться от подобной уходовой косметики.

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