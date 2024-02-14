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14 февраля, 08:15

Общество

Молодожены могут получить баллы "Города заданий" за рассказ о свадьбе

Молодожены могут получить баллы "Города заданий" за рассказ о свадьбе

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Москвичам предложили рассказать о своей свадьбе в проекте "Город заданий". Молодожены, которые зарегистрировали свой брак на площадках "Новые адреса счастья", могут поделиться снимками с торжественной церемонии на сайте проекта. За фото начислят 15 тысяч городских баллов.

Свадебные фотографии разместили уже более 50 пар. В сумме они получили за снимки 750 тысяч баллов, которые можно потратить на билеты в музеи, пополнение транспортной карты "Тройка" и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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