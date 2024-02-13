Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителям Москвы порекомендовали воспользоваться для поездок по городу общественным транспортом из-за дождя. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В связи с непогодой водителям напомнили, что на дорогах нужно соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Также 13 февраля необходимо быть предельно внимательными на мостах и эстакадах, так как тормозной путь машин увеличивается даже с зимними шинами.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 21:00 13 февраля в Москве и до 21:00 14 февраля – в Подмосковье.

При этом в Москве с 14 февраля ожидается аномально холодная погода. Самыми морозными днями станут 15 и 16 февраля: температура будет на 10–12 градусов ниже нормы, сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



Новости часа: ледяной дождь в Москве может продлиться до середины 13 февраля