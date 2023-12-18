"Наша свадьба" и новые форматы: какие уникальные услуги предлагает столичный ЗАГС

Новый московский сервис "Наша свадьба" запустили в День работников органов ЗАГС, 18 декабря. С его помощью молодожены могут выбрать для себя идеальное место для регистрации брака. Рассказываем, в чем особенность проекта и какие еще современные технологии использует столичный ЗАГС.
Удобный выбор места
В новом сервисе "Наша свадьба" собран подробный гид по местам бракосочетания, с помощью которого молодожены могут найти идеальное место для церемонии. На выбор предлагаются как классические отделения ЗАГС, так и необычные локации, такие как музеи, стадион и станции метро, рассказал Сергей Собянин.
Чтобы подобрать идеальное место для церемонии, в сервисе есть фильтры и желаемые параметры: вид площадки, ее стиль (исторический, классический, современный) и особенности (закрытое место, под открытым небом или на воде). Кроме того, предусмотрены дополнительные опции: например, возможность регистрации в ночное время, наличие парковки и вместимость помещения.
Сервис позволяет выбрать удобную дату церемонии и подать заявление в онлайн-формате. Кроме того, в проекте указано подробное описание каждой площадки и зала для регистрации.
Из бумаги в цифру
Сервис "Наша свадьба" – не единственная технология, которая позволяет упростить и ускорить работу столичных ЗАГС. Процесс цифровизации в ведомстве начался в 2018-м, а к концу 2023-го весь бумажный архив (с 1926 по 2018 годы) был переведен в электронный вид (а это более 27 миллионов актовых записей). Благодаря переводу документов в цифру горожане могут получить связанные с ними услуги в любом ЗАГС страны.
Москва – первый регион, в котором начали предоставлять услуги ЗАГС в офисах "Мои документы". С мая 2021-го сотрудники центров стали оформлять большинство процедур, среди которых получение повторных документов и справок, расторжение, регистрация и заключение брака. В 2023-м жители столицы получили более 622 тысяч услуг в МФЦ – в 40 раз больше по сравнению с 2015 годом.
При этом узкоспециализированные процедуры, такие как смена имени, регистрация удочерения и усыновления или истребование документов с территории иностранных государств, можно пройти в 11 офисах ЗАГС при офисах "Мои документы", открытых в каждом округе города.
Все эти и другие изменения привели к тому, что территориальная доступность услуг ЗАГС выросла более чем в четыре раза. Если раньше их оказывали в 33 отделах, то сейчас – в 137. Кроме того, для более высокого качества и скорости работы с документами, а также оптимизации их хранения и учета появился Объединенный отдел ЗАГС в поселении Вороновском на территории роботизированного архивного комплекса. Все актовые записи Москвы хранятся здесь, благодаря чему их невозможно потерять или испортить.
Новое лицо Дворцов бракосочетания
Во Дворцах бракосочетания проходит около 60% от всех торжественных церемоний. И столичные власти продолжают их обновлять.
В 2021 году после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4, он находится в двухэтажном здании на Бутырской улице. Это самый большой ЗАГС в столице: его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта строители заменили инженерные системы, крышу, 39 окон и 65 дверей, сделали дизайнерскую отделку внутренних пространств, утеплили фасад, выполнили перепланировку помещений. В обновленных интерьерах за два года поженились более 16 тысяч пар.
В 2022 году отремонтировали Кутузовский отдел ЗАГС и перевели его в статус Дворца бракосочетания. Там полностью обновили холл, торжественные залы, кабинеты оформления документов и приема заявлений. Кроме того, в зале регистрации появился новый стол из искусственного камня.
В июне 2023 года открылся обновленный Шипиловский Дворец бракосочетания. Здесь полностью заменили напольное покрытие и мебель, а также модернизировали гостиные комнаты, в которых можно подготовиться к церемонии и устроить фотосессию. За пять месяцев работы после ремонта в этих стенах было создано около трех тысяч новых семей.
С ноября 2023-го молодоженов принимает обновленный Дворец бракосочетания на ВДНХ, который располагается в историческом павильоне 1930-х годов. Здесь появилась зона ожидания с современными стойками информации и гардеробом, а на стены добавили стилизованные элементы декора. В гостиной пара с близкими и друзьями может провести фотосессию в трех специальных зонах с разным цветовым решением. В торжественном зале установили современное панно, новый стол для подписей и стойку для обмена кольцами. Также преобразилась зона оформления документов и приема заявлений.
Дворцы бракосочетания в Москве не только обновляются, но и строятся. К примеру, здание в виде свадебных колец планируют закончить в Митине в 2024 году. Внутри дворца будут два зала для регистрации брака, комнаты жениха и невесты, комфортные зоны ожидания и фотосессий.
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