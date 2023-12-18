Сергей Собянин объявил о запуске городского сервиса "Наша свадьба"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С помощью сервиса "Наша свадьба" на mos.ru москвичи могут подобрать идеальное место для бракосочетания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Это самый подробный и масштабный гид: на выбор представлено 50 площадок для торжественной регистрации", – рассказал мэр.

Москвичи могут провести церемонию бракосочетания как во дворцах, так и в более необычных местах – музеях, аквариумах, на стадионах и станциях метро. Выбрать площадку и подать заявление можно в онлайн-формате.

Собянин обратил внимание, что столичные власти планомерно ведут работу по развитию столичной системы ЗАГС. В рамках программы увеличили доступность их услуг в 4 раза, а также предоставили молодоженам возможность регистрировать браки в популярных местах.

Формат регистрации брака на необычных площадках выбрали уже более 48 тысяч пар, заключил мэр.

До этого стало известно, что более 200 пар поженились во Дворце бракосочетания на ВДНХ, который недавно открылся после ремонта. Он располагается в павильоне, построенном в 1930-х годах. После обновления заметно преобразились его интерьеры.



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