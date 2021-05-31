Собянин открыл реконструированный Дворец бракосочетания на Бутырской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице, в котором недавно завершился капитальный ремонт.

"Этот (ЗАГС. – Прим. ред.) в Савеловском районе, пожалуй, самый популярный Дворец, находился достаточно в таком уже сложном техническом состоянии. Его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в торжественной обстановке браки москвичей", – сказал градоначальник.

Он отметил, что за последние годы столичная система ЗАГСов существенно изменилась. Многие услуги стали оказывать через центры "Мои документы", в том числе там стало возможно заключить брак.

"Конечно, большому количеству москвичей необходима торжественная обстановка при регистрации брака, для этого мы открыли множество уникальных площадок. Сегодня можно зарегистрировать брак в Останкинской телебашне, в "Лужниках", "Сити", в старинных особняках и даже планетарии, но тем не менее все равно огромной популярностью пользуются исторические дворцы бракосочетания", – подчеркнул мэр.

В пресс-службе московского правительства уточнили, что ремонтные работы во Дворце бракосочетания № 4 включали утепление фасада и дизайнерскую отделку внутренних помещений. Также осуществили перепланировку. Все исторические элементы здания – широкая мраморная лестница из 32 ступеней, ведущая на второй этаж, люстра в главном зале, колонны – были сохранены и отреставрированы.

В здании создали безбарьерную среду, включая дополнительный зал для бракосочетания маломобильных граждан.

Все залы оборудованы звуковой аппаратурой, так что при желании молодожены могут отказаться от традиционного марша Мендельсона и выбрать другую мелодию.

Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице откроет двери для первых молодоженов 1 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что около 14 тысяч пар поженились в столице за первые три месяца 2021 года. По словам исполняющего обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, этот показатель остался на том же уровне, что и в прошлом году.