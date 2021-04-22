На портале "Узнай Москву" появилась экскурсия по Дворцу бракосочетания № 1

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появилась виртуальная экскурсия по залам Дворца бракосочетания № 1. Спецпроект подготовлен в честь 60-летия объекта и ко Дню исторического и культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи могут ознакомиться с уникальными фотографиями и архивными документами.

Особняк был построен в 1909 году. Позднее здание признали объектом культурного наследия. В 1961 году особняк передали Городскому отделу ЗАГС исполкома Моссовета для открытия первого в Москве Дворца бракосочетания.

Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что данный ЗАГС является самым популярным местом для регистрации брака в Москве.

"С 1961 года более 400 тысяч раз звучали во Дворце слова: "Объявляю вас мужем и женой". Теперь у москвичей и гостей столицы появилась возможность побывать на виртуальных экскурсиях в этом удивительном месте, узнать о его прошлом и настоящем", – добавила Уханева.

В проекте "Узнай Москву" можно будет узнать много интересной информации о данном Дворце бракосочетания.

Ранее сообщалось, что первый брак в данном месте был заключен 22 февраля 1961 года. На протяжении всех этих лет Дворец является самым популярным местом среди молодоженов. Рекордным годом по количеству заключенных браков стал 1963 год. Тогда было зарегистрировано более 13 тысяч пар. Ежедневно проводилось около 40 торжественных регистраций.

