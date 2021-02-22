Более 400 тыс браков заключили в столичном Дворце бракосочетания №1 за 60 лет

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Столичный Дворец бракосочетания №1 празднует 60-летний юбилей, передает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Первый брак в данном месте был заключен 22 февраля 1961 года. На протяжении всех этих лет Дворец является самым популярным местом среди молодоженов.

"Ежегодно во Дворце проходит более 5 тысяч торжественных церемоний бракосочетания, с 2019 года он открыт для пар ежедневно, а с субботы на воскресенье работает круглосуточно. За 60 лет во Дворце прошло более 400 тысяч торжественных церемоний заключения брака", – рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Рекордным годом по количеству заключенных браков стал 1963. Тогда было зарегистрировано более 13 тысяч пар. Ежедневно проводилось около 40 торжественных регистраций.

Самым популярным месяцем для заключения брака является август, а самой популярной датой стало 8 августа 2008 года. Тогда было проведено 83 торжественных церемонии. А 7 июля 2007 года специалисты зарегистрировали 79 пар.

Уточняется, что данный Дворец никогда не носил название "Грибоедовский ЗАГС". Однако так учреждение стали называть сами москвичи.

Ранее сообщалось, что свыше 6 тысяч женихов и невест старше 55 лет зарегистрировали брак в столице в прошлом году.

