Облачная погода и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 14 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 14 февраля. По области местами пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем столбики термометров в столице будут показывать от 8 до 10 градусов мороза, а в Подмосковье – от 8 до 13 градусов мороза.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в Москве опустится до отметки в минус 17 градусов, по области – до минус 20 градусов.

Желтый уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы на дорогах в Москве до 11:00 четверга, 15 февраля. В Подмосковье аналогичное предупреждение будет действовать до 08:00 четверга.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что ранней весны в Москве ждать не стоит, синоптики пока не прослеживают ее приход.

По словам синоптика, в февраля сохранится декабрьская и январская погода. Шувалов предположил, что в марте будут постоянные и резкие колебания температуры, а также большое количество осадков.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 14 февраля