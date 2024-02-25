Москвичам рассказали о погоде 25 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 25 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов тепла, в области – от -2 до +3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее предупреждала о морозной погоде в конце февраля. По ее данным, до конца месяца не будет обильных осадков, прогнозируется солнце.

Согласно прогнозу на официальном сайте мэра Москвы, в столице со следующей недели ожидается небольшое похолодание. Температура во вторник, 27 февраля, прогнозируется до минус 5 градусов, а в ночное время столбики термометров будут показывать минус 10 градусов.



Теплая погода ожидается в Москве с 23 по 25 февраля