Москвичам рассказали о погоде 24 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 24 февраля, в столице и области ожидаются облачная погода и небольшие осадки. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Скорость южного и юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о морозной погоде в конце февраля. Она отметила, что оттепель в праздники можно счесть подарком природы.

По ее данным, до конца месяца не будет существенных осадков. В последние пять дней февраля синоптики прогнозируют солнце, уточнила она.

Метеоролог отмечала, что в начале следующей недели ожидается легкий мороз. Ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем – от минус 3 до 2 градусов тепла, уточняла Позднякова.

Теплая погода ожидается в Москве с 23 по 25 февраля