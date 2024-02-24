24 февраля, 18:57Общество
Более 25 тысяч пар сыграли свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ за последние 10 лет
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 25 тысяч пар зарегистрировали свои отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ в Москве, который празднует свое десятилетие. Об этом заявляет пресс-служба столичного управления ЗАГС, передает ТАСС.
При этом в сообщении сказано, что с каждым годом популярность Дворца бракосочетания на ВДНХ увеличивается. Так, в первые годы работы зарегистрировали брак около 2 тысяч молодоженов каждый год, а в последние годы – уже три тысячи пар ежегодно.
"ВДНХ становится местом притяжения всех москвичей. Индивидуальный подход к парам позволяет учесть все пожелания и сделать уникальный праздник для всех пар", – уточнила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
По информации пресс-службы, накануне юбилея Дворца бракосочетания на ВДНХ для молодоженов были доступны различные акции. Например, пары могли сделать фотографию, на которой искусственный интеллект сам видоизменяет наряд на свадебные образы, а вместо обычного фона молодожены смогут выбрать памятные места на ВДНХ.
Ранее москвичи воспользовались сервисом подбора площадки для торжественной регистрации брака "Наша свадьба" примерно 30 тысяч раз с начала работы ресурса. Более половины подробно изучили и выбрали конкретную площадку, а 10% от этого числа сразу же направили онлайн-заявление.
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