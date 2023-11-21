"Актуальный репортаж": где в Москве можно бесплатно заняться йогой

В Москве можно бесплатно заняться йогой. Такую возможность предоставляют участникам проекта "Спортивные выходные". Уже в четверг, 23 ноября, откроется регистрация на ближайший уикенд.

Йогу специалисты называют одним из самых простых способов для снятия стресса. Ей занимаются даже некоторые космонавты. Где практикуют москвичи, кому йога противопоказана и в каких случаях она может изменить жизнь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.