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21 ноября, 12:00

Спорт

"Актуальный репортаж": где в Москве можно бесплатно заняться йогой

"Актуальный репортаж": где в Москве можно бесплатно заняться йогой

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Жителям столицы рассказали, как город готовится к старту горнолыжного сезона

Москвичам рассказали, где зимой в городе можно будет покататься на лыжах

В Москве можно бесплатно заняться йогой. Такую возможность предоставляют участникам проекта "Спортивные выходные". Уже в четверг, 23 ноября, откроется регистрация на ближайший уикенд.

Йогу специалисты называют одним из самых простых способов для снятия стресса. Ей занимаются даже некоторые космонавты. Где практикуют москвичи, кому йога противопоказана и в каких случаях она может изменить жизнь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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