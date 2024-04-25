25 апреля, 15:43Политика
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Фото: 123RF/mikrokon
Временную поверенную в делах Латвии Даце Рутку вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.
Машина дипломатического представителя прибыла к зданию министерства на Смоленской площади. Рутка не прокомментировала причину своего визита журналистам.
В конце марта МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. В связи с этим ему приказали покинуть страну до 10 апреля. В МИД РФ, комментируя произошедшее, пригрозили ответными мерами.
До этого Россия в качестве ответной меры выслала из страны сотрудника посольства Молдавии Лилиана Дария. Ранее молдавские власти объявили российского дипломата персоной нон грата и выслали.