Журналист немецкой редакции RT Хенн получила временное убежище в РФ

Фото: пресс-центр МВД России

Журналист немецкой редакции RT Дагмар Хенн, которая также является одним из авторов книги "Честный Донбасс", получила временное убежище в России. Об этом сообщает RT.

В начале апреля 2024 года корреспондент люксембургского медиахолдинга RTL и немецкой телерадиокомпании WDR опубликовал в интернете скриншот с чеком из магазина "Ашан", где покупала продукты Хенн. Это подтверждает факт ее преследования, говорится в статье.

По информации издания, Хенн не боялась ставить под сомнение официальную версию немецких властей о спецоперации и фейки о Буче, за что в Германии ее могли осудить за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений. Также женщину якобы обвинили в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкого журналиста Алины Липп, переехавшей в Россию из-за травли за освещение СВО.

В материале указано, что маме Алины в 2023 году выдали вид на жительство после запроса RT в МВД. До этого к женщине приходила немецкая полиция, ее банковский счет заблокировали, не объясняя причин, после чего она, как и дочь, уехала в РФ.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из ФРГ сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей полицией. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, семья Хардер приехала в Калужскую область в ноябре 2023 года. Немцы обратились в подразделение по вопросам миграции УМВД по региону, чтобы получить временное убежище. Полицейские в короткий срок рассмотрели и одобрили заявку.