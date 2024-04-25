Минфин США ввел санкции против трех граждан и двух компаний Ирана

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Минфин США внес в санкционный список по России трех граждан и две компании Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно письменному заявлению ведомства, компании Etemad Tejarat Misagh и Sahara Thunder связаны с Минобороны Ирана. В Минфине США напомнили, что внесение в санкционный список предполагает замораживание активов и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон надеется на введение санкций против Ирана со стороны стран-партнеров.

Кроме того, ВС США планируют развивать интеграцию систем ПВО, ПРО и раннего оповещения по всему Ближнему Востоку для ослабления иранского потенциала в ракетной и беспилотной областях.

Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что расширят санкции против Ирана на фоне недавней атаки на Израиль.

