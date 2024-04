США ввели санкции против Белоруссии и КНР за передачу ракетных технологий Пакистану

Фото: 123RF/designer491

США ввели санкции в отношении Минского завода колесных тягачей и трех китайских предприятий якобы за передачу ракетных технологий Пакистану. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США сообщает РИА Новости.

Санкции были введены за "передачу применяемых в ракетах изделий для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности".

Под рестрикции Вашингтона, помимо Минского завода колесных тягачей, попали китайские компании Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd.

Ранее власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. В Минфине уточнили, что данные ограничения не будут затрагивать российские медь, алюминий и никель, произведенные до 13 апреля этого года. В ведомстве предположили, что решение о запрете импорта российских металлов ограничит их использование на мировых биржах.