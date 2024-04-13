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США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения
Фото: depositphotos/izanbar
Американские власти ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина США.
В ведомстве уточнили, что данные ограничения не будут затрагивать российские медь, алюминий и никель, произведенные до 13 апреля этого года.
В Минфине считают, что решение о запрете импорта российских металлов ограничит их использование на мировых биржах.
Ранее Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений. В частности, уголовным преступлением во всех государствах – членах ЕС будет считаться помощь в обходе запрета на поездки в страны Европейского союза лицам, находящимся в санкционных списках.
До этого министерство торговли США включило в черные списки три организации из России, шесть – из Китая и две – из ОАЭ. По данным Федерального реестра, в перечень попали российские компании "ОДК-СТАР", "Дельта аэро" и "Аэросила".
Ограничения против РФ превышают все вместе взятые санкции против других стран – Мишустин