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Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте – "Демократический союз центра" (UDC) – потребовала от правительства отменить все санкции, введенные Берном, которые не были приняты Совбезом ООН. Об этом говорится в сообщении фракции.

Швейцарские депутаты также предложили закрепить нейтралитет страны в Федеральной конституции. По словам парламентариев, в последнее время наблюдаются целенаправленные попытки ослабить нейтралитет государства, которые проявляются в сближении с НАТО, одностороннем возобновлении санкций ЕС, косвенных поставок оружия другим странам и прочем.

"Эта разносторонняя внешняя политика имеет последствие того, что Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, не пользуется доверием всех сторон конфликта", – заявили депутаты UDC.

Ранее партия "Демократический союз центра" потребовала от швейцарских властей выйти из Совета Европы из-за осуждения Берна за нарушение своих экологических обязательств.

До этого пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил, что в стране идут подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине. Дату, место проведения и список стран-участниц сообщат своевременно, добавил он.