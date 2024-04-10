Швейцарская партия UDC призвала власти страны к выходу из Совета Европы

Фото: 123RF/william87

Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) потребовала от местных властей выйти из Совета Европы из-за осуждения Берна за нарушение своих экологических обязательств. Об этом говорится в пресс-релизе фракции.

Во вторник, 9 апреля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые оштрафовал государство за бездействие в вопросе изменения климата. В частности, суд постановил, что Швейцария не выполнила свои обязательства в плане внедрения соответствующих законодательных практик, в том числе ограничения выбросов парниковых газов.

В партии UDC назвали скандалом подобное решение ЕСПЧ, добавив, что в европейских судах преобладают идеология и отрицание реальности. Депутаты указали, что судьи не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Британии из ЕСПЧ, заявил, что любая страна исходит из своих национальных интересов в вопросе членства в тех или иных международных организациях.