Песков прокомментировал возможный выход Британии из ЕСПЧ

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Любая страна исходит из своих национальных интересов в вопросе членства в тех или иных международных организациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Британии из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают все-таки выводы и принимают решения в пользу себя", – указал он.

Песков также напомнил, что некоторые из таких организаций становятся сомнительными с точки зрения эффективности. До этого британский премьер Риши Сунак сказал, что страна может выйти из состава ЕСПЧ, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что выход РФ из некоторых международных правозащитных институтов не означает игнорирование прав человека. Российский президент еще в середине 2022 года подписал закон, который позволяет Москве не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.