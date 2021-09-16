Стартовал прием заявок на экологические премии правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе на экологические премии правительства города. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В этом году заявки на премию в области охраны окружающей среды по четырем номинациям и премию за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы принимаются с 16 сентября до 1 ноября", – заявил он.
Итоги обеих премий подведут в декабре текущего года. Кульбачевский также отметил, что проект направлен на государственное стимулирование и поддержку в области экологии.
Ранее Сергей Собянин рассказал об устойчивом улучшении экологической ситуации в столице. Он уточнил, что данная тенденция связана с модернизацией общественного транспорта и городских пространств.
"Городской стандарт": экоприложения
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