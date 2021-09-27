Москва представлена в 9 номинациях мирового этапа голосования World Travel Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Престижная туристическая премия World Travel Awards запустила международный этап голосования, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Москва в этом году представлена в девяти номинациях:
Премия World Travel Awards вручается с 1993 года в более чем 80 номинациях. Ее получают лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности и так далее. Москва уже дважды получала награды мирового этапа.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов туристов. Мэр сообщил, что только за июль российскую столицу посетили 1,5 миллиона человек. При этом он отметил, что специально для туристов город не строят. Основной приоритет развития – москвичи.
В октябре 2020 года в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities столица России заняла четвертое место. Москва опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.
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