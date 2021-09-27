Москва представлена в 9 номинациях мирового этапа голосования World Travel Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Престижная туристическая премия World Travel Awards запустила международный этап голосования, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москва в этом году представлена в девяти номинациях:

"Лучшее направление в сфере делового туризма" (World’s Leading Business Travel Destination 2021);

"Лучшее направление для сити-брейка" (World’s Leading City Break Destination 2021);

"Лучшее туристское направление. Город" (World’s Leading City Destination 2021);

"Лучшая государственная городская туристская организация" (World’s Leading City Tourist Board 2021);

"Лучшее культурное направление. Город" (World’s Leading Cultural City Destination 2021);

"Лучшее направление фестивального и событийного туризма" (World’s Leading Festival & Event Destination 2021);

"Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия 2021" (World’s Leading Heritage City Destination 2021);

"Лучшее направление в части качества городской жизни" (World’s Leading Lifestyle Destination 2021);

"Лучшее направление для спортивного туризма" (World’s Leading Sports Tourism Destination 2021).

Проголосовать за российскую столицу могут эксперты и путешественники со всего мира. Гранд-финал премии, на котором озвучат итоги голосования, проведут в конце года.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года в более чем 80 номинациях. Ее получают лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности и так далее. Москва уже дважды получала награды мирового этапа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов туристов. Мэр сообщил, что только за июль российскую столицу посетили 1,5 миллиона человек. При этом он отметил, что специально для туристов город не строят. Основной приоритет развития – москвичи.

В октябре 2020 года в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities столица России заняла четвертое место. Москва опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.

