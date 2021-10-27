Москва вошла в сотню лучших городов мира для студентов

17:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская столица вошла в топ-100 рейтинга лучших городов мира для студентов. Его составила британская консалтинговая компания Studee, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Эксперты учитывали количество вузов, входящих в международные рейтинги, среднюю стоимость жизни и аренды жилья и скорость интернета. Кроме того, они обращали внимание на качество и доступность продуктов питания, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, уровень жизни, безопасности и свободы слова.
"Мы считаем, что каждый студент должен иметь возможность учиться за границей, и понимаем, насколько сложно для иностранных учащихся найти жилье, соответствующее их потребностям", – сказал руководитель компании Studee Джина Гавиланес.
Москва заняла 84-ю строчку рейтинга. Также в списке оказались Санкт-Петербург (98-е место) и Новосибирск (99-я позиция). Замкнул сотню Томск.
В топ-5 рейтинга вошли Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида.
Ранее правительство утвердило перечень образовательных организаций, которые могут выслать приглашение на въезд в Россию на учебу студентам-иностранцам.
В итоговый перечень вошли 122 образовательные организации. Еще 49 организаций получили право ходатайствовать о приглашении на въезд в Россию, а также о продлении временного пребывания в стране членов семьи иностранных граждан, выезжающих в РФ для обучения.
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