Москва вошла в сотню лучших городов мира для студентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская столица вошла в топ-100 рейтинга лучших городов мира для студентов. Его составила британская консалтинговая компания Studee, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Эксперты учитывали количество вузов, входящих в международные рейтинги, среднюю стоимость жизни и аренды жилья и скорость интернета. Кроме того, они обращали внимание на качество и доступность продуктов питания, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, уровень жизни, безопасности и свободы слова.

"Мы считаем, что каждый студент должен иметь возможность учиться за границей, и понимаем, насколько сложно для иностранных учащихся найти жилье, соответствующее их потребностям", – сказал руководитель компании Studee Джина Гавиланес.

Москва заняла 84-ю строчку рейтинга. Также в списке оказались Санкт-Петербург (98-е место) и Новосибирск (99-я позиция). Замкнул сотню Томск.

В топ-5 рейтинга вошли Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида.

Ранее правительство утвердило перечень образовательных организаций, которые могут выслать приглашение на въезд в Россию на учебу студентам-иностранцам.

В итоговый перечень вошли 122 образовательные организации. Еще 49 организаций получили право ходатайствовать о приглашении на въезд в Россию, а также о продлении временного пребывания в стране членов семьи иностранных граждан, выезжающих в РФ для обучения.

