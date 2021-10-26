Кабмин утвердил вузы, которые могут продлить пребывание студентов-иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство утвердило перечень образовательных организаций, которые могут выслать приглашение на въезд в Россию на учебу студентов-иностранцев, передает ТАСС.

В итоговый перечень вошли 122 образовательные организации. Еще 49 организаций получили право ходатайствовать о приглашении на въезд в Россию, а также о продлении временного пребывания в стране членов семьи иностранных граждан, выезжающих в РФ для обучения.

Новый законопроект, устанавливающий особый правовой режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые обучаются в России по программам высшего образования в государственных вузах, рассмотрят в Госдуме. В документе уточняется, что срок действия разрешения составит весь период обучения и последующие 180 дней при наличии подтверждения о зачислении в вуз для обучения по программе.

Ранее Россия сняла запрет на въезд на территорию РФ членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России. Данное ограничение вводилось в рамках борьбы с распространением коронавируса.