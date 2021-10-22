Иностранцев будут информировать о последствиях нарушения законов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Иностранцев в России будут информировать о последствиях нарушения законов страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова.

До этого ведомство разрабатывало законопроект об официальном информированном согласии с условиями на въезд в РФ, предполагающем соблюдение законов иностранцами.

"В качестве одной из мер профилактики совершения иностранными гражданами правонарушений в законопроекте предусмотрена обязанность уполномоченных государственных органов информировать с использованием информационных технологий иностранных граждан о юридически значимых событиях, необходимости совершения определенных действий, правовых последствиях их неисполнения", – сказал Адзинов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 тысяч жителей Центральной Азии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

Кроме того, Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.

