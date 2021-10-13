Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 000 граждан Узбекистана

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Россия разрешила въезд 158 000 гражданам Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщается на сайте посольства Узбекистана.

Об этом решении заявил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой на встрече с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.

"Следует отметить, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках пилотного проекта МВД РФ с 18 октября 10 000 граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 000 мигрантов, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт" на территории Узбекистана. В постановлении отмечается, что в проекте участвуют Минстрой, Минздрав, Минтруда, Минобрнауки и другие ведомства.

