Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 000 граждан Узбекистана

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Россия разрешила въезд 158 000 гражданам Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщается на сайте посольства Узбекистана.
Об этом решении заявил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой на встрече с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.
"Следует отметить, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов", – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках пилотного проекта МВД РФ с 18 октября 10 000 граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 000 мигрантов, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт" на территории Узбекистана. В постановлении отмечается, что в проекте участвуют Минстрой, Минздрав, Минтруда, Минобрнауки и другие ведомства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: