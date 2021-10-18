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Общество

11:13

Россия сняла антиковидный запрет на въезд для семей иностранцев

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия сняла запрет на въезд на территорию РФ членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, введенный в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

Уточняется, что к членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.

Въезд указанных лиц в Россию возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства. Это может быть свидетельство о браке, рождении и другие документы.

Если между РФ и государством, гражданином которого является родственник, нет безвизового режима, приглашающее лицо должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику.

До этого возможность въехать в Россию имели только члены семей российских граждан.

Ранее в МВД назвали наиболее частые причины для запрета на въезд иностранцев в Россию. Основными из них являются многократные административные правонарушения, которые, как правило, заключаются в превышении законных сроков пребывания в стране в прошлые приезды. Всего же российское законодательство содержит 22 основания для выдачи временного запрета.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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