Россия сняла антиковидный запрет на въезд для семей иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россия сняла запрет на въезд на территорию РФ членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, введенный в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.
Уточняется, что к членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.
Въезд указанных лиц в Россию возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства. Это может быть свидетельство о браке, рождении и другие документы.
Если между РФ и государством, гражданином которого является родственник, нет безвизового режима, приглашающее лицо должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику.
До этого возможность въехать в Россию имели только члены семей российских граждан.
Ранее в МВД назвали наиболее частые причины для запрета на въезд иностранцев в Россию. Основными из них являются многократные административные правонарушения, которые, как правило, заключаются в превышении законных сроков пребывания в стране в прошлые приезды. Всего же российское законодательство содержит 22 основания для выдачи временного запрета.
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