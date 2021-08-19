Депутат рассказал, как планируют выявлять русофобов для запрета им въезда в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что российские власти будут закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам по факту заявлений от граждан и общественных организаций, сообщает "Газета.ру".
"Нарушения необязательно могут быть на поверхности. Могут граждане обращаться. Мы не обсуждали еще с коллегами из МВД механизм мониторинга, но сегодня у нас существует достаточное число общественных организаций, как в России, так и за рубежом, которые подобный мониторинг в состоянии вести", – пояснил он.
По словам парламентария, выявлять иностранцев-русофобов смогут и консулы. У консульских учреждений, органов миграции будет возможность проверить, есть ли у человека, который обращается за визой, такого рода высказывания или нет.
Хинштейн пояснил, что брать во внимание будут только те противоправные действия, которые были совершены публично. Оповещать заранее иностранцев о запрете на въезд в страну власти не будут.
"Если человек раскаялся и загладил свою вину, то допускается возможность снятия запрета на въезд. Решение принимается подразделениями по миграционной работе органов внутренних дел", – пояснил депутат.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от "Единой России" разработали законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", расширив перечень оснований для запрета въезда в страну.
Согласно документу, въезд в Россию будет запрещен иностранцам и лицам без гражданства, которые занимаются возбуждением ненависти и вражды по этническому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память ветеранов и защитников Отечества, уничтожают памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также оправдывают нацизм и его преступления.
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