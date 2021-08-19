Эксперт прокомментировала законопроект о запрете въезда в РФ русофобам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Законопроект, предусматривающий введение запрета на въезд в страну для иностранцев с русофобными взглядами, правильный и своевременный. Благодаря ему, вероятно, журналисты из других стран будут относиться к России более уважительно. Об этом РИА Новости сообщила зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Маргарита Лянге.
"Давно пора было это сделать, потому что мы очень лояльно всегда относились к людям, которые к нам были нелояльны", – заявила Лянге.
Она отметила, что данный законопроект относится к блогерам, комментаторам, проживающим в государствах на территориях бывшего СССР, многие из которых, по ее словам, распространяют фейковую информацию, а потом едут в Россию и участвуют в различных конференциях.
"Это правильно, таким образом отсечь их от возможности посещать нашу прекрасную страну. Если им так все не нравится, если тут все так плохо, то зачем они к нам ездят", – сказала зампредседателя.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от "Единой России" разработали законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", расширив перечень оснований для запрета въезда в страну.
Согласно документу, въезд в Россию будет запрещен иностранцам и лицам без гражданства, которые занимаются возбуждением ненависти и вражды по этническому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память ветеранов и защитников Отечества, уничтожают памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также оправдывают нацизм и его преступления.
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