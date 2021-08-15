В Раде заявили, что украинцы не полюбят Россию даже при возвращении Крыма

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Русофобские настроения на Украине настолько сильны, что некоторые украинцы не изменили бы своего враждебного отношения к России, даже если бы она передала Киеву Крым и Кубань, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть", – сказал он в эфире канала NewsOne.

По словам Волошина, такой антироссийский настрой также характерен и для значительной части политической элиты Украины, в том числе для главы МИД Дмитрия Кулебы и украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.



Парламентарий отметил, что агрессивное отношение к России особенно распространено в западных регионах Украины.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль сообщил, что Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что украинский президент понимает, что проиграет, поэтому опасается идти на переговоры в Путиным.