В Раде заявили, что украинцы не полюбят Россию даже при возвращении Крыма

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Русофобские настроения на Украине настолько сильны, что некоторые украинцы не изменили бы своего враждебного отношения к России, даже если бы она передала Киеву Крым и Кубань, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть", – сказал он в эфире канала NewsOne.
По словам Волошина, такой антироссийский настрой также характерен и для значительной части политической элиты Украины, в том числе для главы МИД Дмитрия Кулебы и украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.
Парламентарий отметил, что агрессивное отношение к России особенно распространено в западных регионах Украины.
Ранее украинский генерал Геннадий Москаль сообщил, что Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что украинский президент понимает, что проиграет, поэтому опасается идти на переговоры в Путиным.
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