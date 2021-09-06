В МВД назвали наиболее частые причины запрета на въезд в Россию

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Наиболее частой причиной для выдачи запрета иностранцам на въезд в Россию является наличие многократных административных правонарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
В ведомстве отметили, что как правило они заключаются в превышении законных сроков пребывания в стране в прошлые приезды.
Всего же российское законодательство содержит 22 основания для выдачи временного запрета.
Так, помимо административных правонарушений, распространенными основаниями являются нарушение порядка пересечения госграницы, выдворения, предоставление заведомо ложных сведений, штрафы и непогашенные долги, участие в запрещенной в РФ организации, наличие судимости, отсутствие страхового полиса и другое.
Ранее в МВД напомнили, что указ президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства действует до 1 октября: к этой дате иностранцы обязаны урегулировать свой правовой статус.
В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в России существует проблема нехватки трудовых мигрантов, однако решений об изменении правил въезда для них пока не принималось.
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