В МВД назвали наиболее частые причины запрета на въезд в Россию

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Наиболее частой причиной для выдачи запрета иностранцам на въезд в Россию является наличие многократных административных правонарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В ведомстве отметили, что как правило они заключаются в превышении законных сроков пребывания в стране в прошлые приезды.

Всего же российское законодательство содержит 22 основания для выдачи временного запрета.

Так, помимо административных правонарушений, распространенными основаниями являются нарушение порядка пересечения госграницы, выдворения, предоставление заведомо ложных сведений, штрафы и непогашенные долги, участие в запрещенной в РФ организации, наличие судимости, отсутствие страхового полиса и другое.

Ранее в МВД напомнили, что указ президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства действует до 1 октября: к этой дате иностранцы обязаны урегулировать свой правовой статус.

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в России существует проблема нехватки трудовых мигрантов, однако решений об изменении правил въезда для них пока не принималось.