Сергей Собянин: программа реновации в Москве идет строго по плану

10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Реализация программы реновации жилищного фонда в Москве осуществляется в соответствии с планом, столичные власти надеются, что она будет завершена к 2032 году, заявил Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Задача просто гигантская, не то что большая, а просто гигантская. Такого объема расселения граждан в новое жилье мало где в мире можно найти. Тем более мы это делаем бесплатно. Дай бог, конечно, справиться к 2032 году с этой задачей. Пока мы идем строго по плану", – сказал мэр.
Собянин отметил, что наиболее сложные этапы реализации программы, такие как проектирование новых районов, планировок, подбор стартовых площадок и начало строительства первых домов с одновременным сносом старых зданий, остались позади.
"Пока мы идем по плану, в этом году план, наверное, даже будет немножко перевыполнен. Но масштаб такой, что я бы все-таки не давал каких-то необоснованных обещаний, что мы сделаем быстрее. Мы должны сделать в срок, и если это получится, то это будет вообще здорово", – пояснил он.
Мэр еще раз подчеркнул, что программа реновации характеризуется гигантскими масштабами и огромной сложностью реализации.
Ранее сообщалось, что в Москве за время действия программы реновации расселили 131 старое здание. Новые квартиры получили более 44 тысяч москвичей. Известно, что в этом году обладателями нового жилья стали около 22 тысяч человек.
Собянин осмотрел возведенную по программе реновации новостройку в Басманном районе
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