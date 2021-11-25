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Мэр Москвы

10:08

Сергей Собянин: программа реновации в Москве идет строго по плану

мэр Москвы реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Реализация программы реновации жилищного фонда в Москве осуществляется в соответствии с планом, столичные власти надеются, что она будет завершена к 2032 году, заявил Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Задача просто гигантская, не то что большая, а просто гигантская. Такого объема расселения граждан в новое жилье мало где в мире можно найти. Тем более мы это делаем бесплатно. Дай бог, конечно, справиться к 2032 году с этой задачей. Пока мы идем строго по плану", – сказал мэр.

Собянин отметил, что наиболее сложные этапы реализации программы, такие как проектирование новых районов, планировок, подбор стартовых площадок и начало строительства первых домов с одновременным сносом старых зданий, остались позади.

"Пока мы идем по плану, в этом году план, наверное, даже будет немножко перевыполнен. Но масштаб такой, что я бы все-таки не давал каких-то необоснованных обещаний, что мы сделаем быстрее. Мы должны сделать в срок, и если это получится, то это будет вообще здорово", – пояснил он.

Мэр еще раз подчеркнул, что программа реновации характеризуется гигантскими масштабами и огромной сложностью реализации.

Ранее сообщалось, что в Москве за время действия программы реновации расселили 131 старое здание. Новые квартиры получили более 44 тысяч москвичей. Известно, что в этом году обладателями нового жилья стали около 22 тысяч человек.

Собянин осмотрел возведенную по программе реновации новостройку в Басманном районе

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